Stadlober läuft in Lahti zu einem Spitzenplatz

Langläuferin Teresa Stadlober hat am Samstag in Lahti als Siebente ihren nächsten Top-Ten-Platz im Weltcup erobert. Mika Vermeulen kam über die 20 km in der klassischen Technik hingegen nicht über Platz 31 hinaus. Der Steirer rutschte dadurch vor dem Skatingsprint am Sonntag im Gesamtweltcup um eine Position auf Rang sieben ab. Die Siege sicherten sich die Finnin Krista Pärmäkoski, die erstmals seit 2018 gewann, und Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo.