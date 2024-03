Samba-Rakete hebt mit reichlich Verspätung ab

Zuletzt traf er beim 7:0 gegen Austria Lustenau im Doppelpack. Seine gute Form will nicht nur am Sonntag gegen Austria Klagenfurt erneut unter Beweis stellen, sondern auch in den kommenden Monaten. „Ich glaube, dass wir gemeinsam eine Kommunikation und Individualisierung geschafft haben, um die Dinge gut einschätzen zu können“, meint Struber. Was das genau bedeutet? Vom Cheftrainer über die Physios bis hin zu Rehatrainer Dominik Urmann ist es gelungen, den seit gestern 25-Jährigen mit einem speziell auf ihn abgestimmten Trainingsprogramm in die Spur zu bekommen.