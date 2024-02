Schnelle Analyse der Bullen erfolgt im Rasen-Kino

Knapp 20 Bullen versammeln sich am Trainingsgelände rund um einen Bildschirm. Man könnte beinahe vermuten, dass sie fernsehen oder das Spielfeld in ein Rasen-Kino umfunktioniert haben. So ganz falsch ist das auch nicht, wenngleich die Aktion rein professioneller und nicht privater Natur ist und nur dem sportlichen Fortschritt dient.