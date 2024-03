US-Modeikone Iris Apfel mit 102 Jahren gestorben

Arbeitete für neun US-Präsidenten

Die 1921 in eine jüdische Familie im New Yorker Stadtteil Queens geborene Apfel hatte zunächst Kunstgeschichte studiert und dann als Innendekorateurin gearbeitet. Sie arbeitete unter anderem für neun US-Präsidenten an der Inneneinrichtung des Weißen Hauses.