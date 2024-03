Russen locken Spezialeinheit in fatalen Hinterhalt

Einheit schlitterte in „kurzes Gefecht“

Wie unter anderem die „Kyiv Post“ berichtete, fand das Gefecht am frühen Morgen in der Nähe der Insel Tenderowski statt – einer schmalen Landzunge an der Südostküste der Krim-Halbinsel. Demnach näherten sich zunächst fünf kleinere Boote mit ukrainischen Soldaten einem Sandstrand, auf dem sie versuchten anzulanden. Nach einem „kurzen Gefecht“ versenkten die russischen Einheiten nach eigenen Angaben drei der Landungsboote und töteten mindestens 20 ukrainische Spezialkräfte.