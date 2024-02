10 Tage, 10 Abschüsse: Russische Luftwaffe blutet

Mehrere Länder wollen F-16 an die Ukraine übergeben, sobald ukrainische Piloten ihr Training in Dänemark und Rumänien dafür abgeschlossen haben. Wann das genau sein wird, darüber hält man sich bedeckt. Erst vor wenigen teilte die ukrainische Luftwaffe ein Video vom Training in Dänemark auf Facebook. „Wir tun alles, damit die ukrainischen Piloten auf der F-16 so schnell wie möglich am ukrainischen Himmel erscheinen“, so die Botschaft dazu.