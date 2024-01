Schwache Konjunktur lässt Pfusch wieder aufblühen

Die größten Verlierer sind laut Schneider der Staat und die Sozialversicherungen, die auf zwei bis 3,5 Mrd. Euro an Beiträgen verzichten müssen. Da jedoch 85 Prozent des „schwarz“ erwirtschafteten Geldes sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben werden, halte sich der Steuerverlust in Grenzen, merkte Schneider an. Unfall- und Krankenversicherung müssten jedoch die Folgen der Schwarzarbeit abgelten.

Reguläre Leistungen für viele kaum erschwinglich

Allerdings entfallen laut der Studie rund zwei Drittel der Schwarzarbeit auf „Nebenerwerbspfuscher“. Der Rest teilt sich gleichermaßen auf die organisierte Kriminalität einerseits sowie auf Arbeitslose und Pensionisten andererseits auf. Für etliche Handwerker sei die Schwarzarbeit ein Puffer, um die Einkommensverluste durch die Rezession auszugleichen. Und viele Kunden könnten sich die Leistungen regulär abgerechnet gar nicht leisten.