E-Scooter-Fahrer zwei Monate nach Unfall gestorben

Am 7. Jänner gegen 14.45 Uhr lenkte eine 44-Jährige aus Wels ihren Pkw entlang der Lichtenegger Straße Richtung Osten. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger aus Wels einen E-Scooter vor dem Pkw am rechten Fahrbahnrand. An der Kreuzung mit der Grünen Zeile im Stadtgebiet von Wels, beabsichtigte die 44-jährige Lenkerin die Kreuzung in gerader Richtung zu überqueren.