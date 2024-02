Versinkt der U-Ausschuss im Erinnerungsdilemma?

Anders sehen das die Anwälte. Für die wurde die Vorbereitung der Auskunftspersonen „regelrecht zu einem neuen Geschäftszweig“, so Top-Anwalt Johannes Zink. „Eine Woche bereiten wir unsere Mandanten auf einen U-Ausschuss vor. Mittlerweile ist das Risiko, unvorbereitet in den U-Ausschuss zu gehen, zu groß“, so Rechtsanwalt Georg Eisenberger aus Graz.