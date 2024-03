Brachial-Einbrecher: Mehr Schaden, als Beute!

Allein 64 Mal in Klagenfurt zugeschlagen

Spezialisiert hatte sich das Duo auf Firmen: Allein in Klagenfurt schlugen die Täter in den Gewerbezonen Ost und Südring 61 Mal zu. Jeweils sieben Coups verübten die extra nach Kärnten angereisten Verbrecher bei Unternehmen in Grafenstein und in der Gewerbezone Niederdorf/Ebenthal. Sechs Einbrüche gehen im Wirtschaftspark in St. Veit an der Glan auf ihr Konto.