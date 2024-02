Wechsel bei OMV-Anteilen an Emiratischen Ölkonzern

„Durch die strategische Beteiligung an der OMV hat ADNOC seine Anteile an der Borealis AG und der Borouge plc erhöht und damit seine Präsenz im Chemiesektor weiter gestärkt, Synergien ermöglicht und sich signifikante Wachstumschancen im gesamten Chemieportfolio, insbesondere bei Borouge, eröffnet“, hieß es in einer Pressemitteilung des emiratischen Ölkonzerns.