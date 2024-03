Darum sterben immer mehr Jugendliche den Drogentod

Ein Blick auf die neuesten Zahlen lässt nicht nur bei der Polizei die Alarmglocken schrillen. Denn in den vergangenen Jahren geht die Zahl der Drogentoten kontinuierlich nach oben. Waren es 2016 „nur“ 15, so sind im vergangenen Jahr bereits 60 Opfer zu beklagen gewesen, die vor ihrem Tod Suchtgift konsumiert haben. Und der fatale Trend hält weiter an: Denn bereits in den ersten beiden Monaten des heurigen Jahres liegt die Zahl der Verstorbenen im zweistelligen Bereich.