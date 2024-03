Parteiinterne Krisen als Belastung für Regierung

Man kann Krisen, muss sie aber nicht immer herbeireden. Manche ergeben sich einfach von ganz alleine. So etwa jene in der Politik. Gut, diese Branche ist gefühlt im Dauerkrisenmodus. Aber nicht, weil die Oppositionsparteien zu allem Nein sagen, was die Regierung vorschlägt, das ist nicht neu, sondern einfach die Rolle einer Oppositionspartei. Umgekehrt ist es aber leider auch so. Was von der Opposition kommt, ist automatisch „pfui“, das aus den eigenen Beamtenreihen hingegen stets „hui“.