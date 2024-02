Grüner Politiker: „Der Nazi stimmt dafür!“

Gumpoldskirchen ist als renommierter Heurigenort nicht für sogenannte Rabiatperlen bekannt. Doch offensichtlich hat das nur beim Wein unumschränkte Gültigkeit. Denn die lokale Politik kann sich in Sachen guten Geschmacks wie es scheint nicht mit Rotgipfler & Co. messen. Dass just ein Grüner - nicht Veltliner, sondern Gemeinderat - für einen ungebührlichen (verbalen) Rülpser sorgt, kommt nicht alle Tage vor.