Gewagter Paarlauf auf der „Restaurant“-Bühne

War es denn ein realer Wunsch von Ihnen, ein Lokal zu eröffnen?

Schwarz: Kurz nach dem Lockdown hatten wir tatsächlich die Idee für ein Restaurant. Und ich finde das bis heute nicht so blöd.

Manuel Rubey: Wenn man Schauspieler ist und nix G’scheites gelernt hat, verfällt man in das Klischee, zu glauben, dass das Einzige, was man vielleicht machen könnte, ein Restaurant ist. Was natürlich auch eine Hybris ist (lacht) – und auch a Blödsinn.