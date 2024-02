Streit zwischen Kärntner Ärzten und ÖGK eskaliert

Von Beeinträchtigungen in der internen Zusammenarbeit über das Zurückfahren der Besetzungen im hausärztlichen Bereitschaftsdienst bis hin zur Kündigung des Vertrages: Die Ärztekammer Kärnten meint es offenbar ernst! „Da die Kassenvertragsverhandlungen erfolglos waren, sind wir gezwungen, der ÖGK durch Protestmaßnahmen eines klarzumachen: Die Kärntner Ärztinnen und Ärzte mit Kassenvertrag akzeptieren Honorarkürzungen durch Nichtabdeckung der Inflation nicht“, teilten der Präsident der Kärntner Ärztekammer Dr. Markus Opriessnig und der Sprecher der niedergelassenen Ärzte Dr. Wilhelm Kerber am Mittwoch in einer Aussendung mit.