Vierjähriger Trainer stiehlt allen die Show

Freudentränen bei Vater

„Zu sehen, wie Christopher in das Spiel vertieft ist und seinen Bruder anfeuert, treibt mir oftmals Tränen in die Augen“, so Reginald. Wenn Christopher erwachsen ist, möchte er weiter als Co-Trainer neben seinem Vater arbeiten. Eines steht jedenfalls fest: Mit seiner Leidenschaft an der Seitenlinie verzückt der Knirps schon jetzt die Sportwelt.