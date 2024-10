Meister Linz spielt sich gegen Füchse in Rausch

Handball-Meister Linz kommt nach dem schwierigen Saisonstart langsam in Fahrt. Beim 43:27 (17:14) gegen Tabellenführer Bruck-Trofaiach Füchse spielte sich die Truppe von Milan Vunjak beim zweiten Sieg in Folge nach Wiederbeginn in einen regelrechten Rausch.