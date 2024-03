Mobilfunkanbieter Spusu erklimmt jetzt neue Höhen

spusu-Weine in der Donauturm-Gastro genießen

Aber nicht nur das Logo verbindet das Unternehmen ab sofort mit dem Wiener Wahrzeichen. Darüber hinaus erweitert Spusu nämlich auch seine Präsenz durch die Integration in die beiden Gastronomiebetriebe des Donauturms, dem Turmrestaurant und dem Donaubräu, wo die Besucher die Möglichkeit haben, die bio-zertifizierten, prämierten Spusu-Weine zu genießen. Mit Auszeichnungen von Falstaff, A La Carte Guide und Wein.Plus kann man sich in luftiger Höhe auf edle Tropfen aus dem heimischen Weinviertel freuen. Spusu will damit einen neuen Standard in der Mobilfunkbranche setzen und beweisen, dass es möglich sei, „auch auf gesättigten Märkten durch kreative Marketingstrategien und Kundenfokus zu wachsen“.