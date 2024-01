Schoss Ukraine Russen zwei Kommando-Jets ab?

„Das kriegt ihr für Dnipro. Brennt in der Hölle!“

Der ukrainische Generalstab hat den Abschuss in seinem Lagebericht Montag früh nicht vermeldet. Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk postete allerdings ein Flugzeug- und ein Feuerzeichen mit der Unterschrift: „Das kriegt Ihr für Dnipro. Brennt in der Hölle!“ Vor einem Jahr, am 14. Jänner 2023, waren durch den Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnhaus in der ukrainischen Großstadt Dnipro Dutzende Menschen ums Leben gekommen.