Putin empfing Nordkoreas Außenministerin Choe

Am Freitag hatte die Außenministerin bereits ihren russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen (siehe Video oben), nun folgte ein Besuch bei Putin. In einem Video ist zu sehen, wie sich die beiden die Hände schütteln. Bei dem Treffen waren auch Lawrow und der außenpolitische Berater Juri Uschakow dabei. Putin sagte, dass es „eine gute Tradition“ sei, an Feiertagen Freundinnen und Freunde zu treffen. Am 4. November wird in Russland der Tag der Einheit des Volkes gefeiert.