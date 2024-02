Pioneers Vorarlberg holen sich Playoff-Platz!

Damit sind die „Drachen“ zu Hause gegen die „Wölfe“ in der laufenden Saison weiter unbesiegt. Partie Nummer 3 geht am Donnerstag in Bruneck in Südtirol über die Bühne. An diesem Tag werden im Rahmen des Viertelfinal-Pick auch die Spielpaarungen der Runde der letzten acht ermittelt. Der KAC kann sich als Grunddurchgangssieger als erstes Team einen Gegner aussuchen.