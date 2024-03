Darum geht es bei der AK Wahl

Dieses Jahr stehen in Österreich die Arbeiterkammerwahlen an. Den Beginn haben Salzburg und Vorarlberg gemacht, welche schon seit dem 26. Jänner wählen können. Vom 4. bis 13. März finden diese in Kärnten statt. Doch um was geht es bei der Arbeiterkammerwahl? Das und noch viel mehr erfahren Sie hier.