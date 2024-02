Lage entspannt: Nur drei Aufgriffe in sieben Tagen

„Soll so bleiben“

Was für die Schweiz gilt, trifft ebenso auf Kärnten und die Steiermark zu: Den aktuellen Behördenprotokollen zufolge ist die Zahl der Aufgriffe rückläufig. Im Burgenland ist die einst dramatische Lage an der Grenze zu Ungarn ohnehin seit Mitte November 2023 ruhig. Und: In der vergangenen Woche wurden insgesamt nur drei Migranten aufgegriffen. Es gab keine einzige Schlepper-Festnahme. 2024 wurden bislang 153 Migranten aufgegriffen und nur ein Schlepper ist festgenommen worden. „Das soll so bleiben“, wünschen sich vor allem viele Bewohner in den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf.