Crush trotz Beziehung: Wie gehen Sie damit um?

Jeder kennt das Kribbeln, wenn man jemandem begegnet, der das Herz höherschlagen lässt, selbst wenn man bereits in festen Händen ist. Aber ist es wirklich harmlos und menschlich, einen Crush zu haben, obwohl man in einer Beziehung ist? Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit uns in den Kommentaren!