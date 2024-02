Auto flog über Bach: Mann (22) auf Intensivstation

Beifahrer in kritischem Zustand

Die 33-jährige Lenkerin wurde in den Schockraum des Klinikums Rosenheim gebracht. „Sie erlitt beim Unfall schwere Verletzungen im Bereich der Rippen sowie des Beckens“, so die Ermittler. Die 34-jährige Beifahrerin kam mit starken Prellungen davon und wurde in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. Der 22-Jährige musste nach erfolgter Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. „Er befindet sich in kritischem Zustand und wird intensivmedizinisch betreut“, betont die Exekutive.