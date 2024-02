Zielfahnder machen Häftling in 90 Minuten dingfest

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 machte die Zielfahnder-Einheit 152 Personen in Europa und 37 in anderen Ländern dingfest. Darunter finden sich auch prominente Namen wie Olympiasieger Peter Seisenbacher, der Hersteller des Ibiza-Videos Julian Hessenthaler, aber auch einer der Mörder im Fall „Leonie“ sowie jener serbische Raubmörder, der einen Wiener Juwelier auf dem Gewissen hat. Im Gegenzug fassten die Beamten basierend auf internationalen Haftbefehlen 122 Täter für ausländische Behörden in Österreich. „Die Täter müssen wissen, dass sie sich nirgends sicher sein können“, so Holzer.