Sky widmete die Treffer seiner Oma und seinem Opa!

Am Wörthersee fühlt er sich pudelwohl

Seit Saisonbeginn ist er von Rapid an Klagenfurt verliehen. Und der Single fühlt sich am Wörthersee pudelwohl. „Wir sind hier bei der Austria echt eine verschworene Einheit. So etwas hab ich bislang noch nicht kennengerlernt.“ Mit Irving, Soto, Bonnah, Straudi oder Karweina verbringt er auch viel Freizeit. Am Platz ist Sky sehr ehrgeizig und fleißig. Nach dem Training sieht man ihn oft mit Irving Freistöße oder Pässe üben.