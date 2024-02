Austria Klagenfurt gegen BW Linz ab 14.30 Uhr LIVE

In der Liga wartet der Tabellen-Neunte seit dem Derbysieg gegen den LASK (2:0) Mitte November auf einen Dreier, in den letzten fünf Partien gab es drei Remis und zwei Niederlagen. In der Hinrunde endete das Duell der Blau-Weißen mit den Kärntnern in Linz torlos - ein Ergebnis, mit dem man wohl auch dieses Mal leben könnte. „Wir müssen versuchen, dass wir etwas Zählbares mitnehmen, um uns wieder einen kleinen Polster nach hinten zu verschaffen“, so Scheiblehner, der wahrscheinlich erneut auf die verletzten Ronivaldo und Stefan Haudum verzichten muss.