„Man kann sie den Schülern eh nicht wegnehmen“

Bernhard Frizberg, 70: „Ein Handyverbot wäre gut. Die Ablenkung ist enorm - die Schüler sollten sich auf das konzentrieren, was unterrichtet wird. Die Handys könnten aber trotzdem in der Hosentasche bleiben und in den Pausen benützt werden. Bei Verstoß gibt es dann eben strengere Konsequenzen.“

(Bild: Christian Jauschowetz)