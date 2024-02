Das Grüne Herz schlägt stark für Special Olympics

Zwei Veranstaltungen waren damals für den jungen Verein entscheidend: die 1. Steirischen Winterspiele in Hirschegg und die 1. Steirischen Sommerspiele in Graz, die beide im Frühjahr 1987 stattfanden. Eine ganz entscheidende Veranstaltung wurde die „1. Europäische Sportwoche für Menschen mit mentaler Behinderung“, die im September 1987 in Schladming über die Bühne ging. Erstmals organisierte Special Olympics Austria eine Veranstaltung mit internationalem Charakter, über 250 Sportler aus Belgien, Deutschland, Jugoslawien, Luxemburg und Österreich kamen ins Ennstal.