Tierchen vermisst, gefunden oder zum Liebhaben!

Kater aufgegriffen!

In Kematen in Oberdorf ist am 16. Februar dieser orange-weiße Vierbeiner zugelaufen. Der Findling ist kastriert, jedoch nicht gechippt. Er möchte nun wieder in sein trautes Heim zurück! Wer weiß, zu wem die Fellnase gehört? Bei Hinweisen zu seinen Herzensmenschen bitte unter der Telefonnummer 0650/4451487 melden.