Neues Glück für kleinen Hund „Maxi“ nach Martyrium

Angst vor Männern

Ganz anders dann das Verhalten des weißen Hundes am Tierschutzhof in Lochen. In Sicherheit gebracht, ließ sich der Kleine von Tierpflegerinnen sogar streicheln. „Maxi“ war verwahrlost, nicht kastriert und sein rumänischer Chip nicht registriert. Sein Fell war verfilzt, er hatte Ausschläge und Ekzeme sowie Augen- und Ohrenentzündungen. „Außerdem hat er sich vor Männern gefürchtet“, so Stadler.