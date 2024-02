Nehammer zu Kurz-Urteil: „Zur Kenntnis zu nehmen“

„Gerichtsentscheidungen sind zur Kenntnis zu nehmen“, erklärte Nehammer knapp am Montag auf eine Journalistenfrage zum Kurz-Urteil. Das Verfahren wegen Falschaussage gehe in die nächste Instanz, dieser Prozess sei abzuwarten. Er sehe „keine Belastung für den Wahlkampf“, so der Kanzler am Rand der Präsentation der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Europaparlament am 9. Juni. Eine Herausforderung sieht Nehammer in der Wahlbeteiligung, die bei EU-Wahlen bisher immer geringer war als bei Nationalratswahlen.