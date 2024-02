Pfarrer bedroht: Bleichmittel in Wasser und Wein

Bischof verurteilt Angriffe

Der lokale Bischof der Diözese Mileto-Nicotera-Tropea verurteilte die Vorfälle. „Unsere Diözese beklagt Einschüchterungsversuche, die nichts mit dem normalen christlichen Leben in den Pfarren zu tun haben. Deshalb appelliere ich noch einmal an die christlichen Gemeinden, sich von dieser Sprache der Gewalt nicht entmutigen zu lassen“, betonte er. Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen.