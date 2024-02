„Dieser Ski hat mir bis jetzt jeden Sieg gebracht“

Straßer: „Das wird er sich auch nicht mehr nehmen lassen“

Feller hat in der Disziplinwertung nun 204 Punkte Vorsprung auf Straßer. Vor dem Mitte März anberaumten Finale in Hinterglemm stehen noch zwei weitere Torläufe auf dem Programm. In der kommenden Woche wird in Aspen gefahren, danach geht es nach Kranjska Gora. „Der Manu ist hochverdient ganz vorne, weil der so eine Konstanz hat“, sagte Straßer. „Das wird er sich auch nicht mehr nehmen lassen.“