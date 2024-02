Wieder Verletzte bei Unfällen auf Tirols Skipisten

Abermals „krachte“ es in den Skigebieten. So stürzte am Sonntag gegen 11.30 Uhr ein Skifahrer im Skigebiet Hochzillertal auf einer Variantenabfahrt. Dem Einheimischen (23) wurde ein Sprung über einen Hügel zum Verhängnis. Er erlitt eine schwere Schulterverletzung und kam in das Krankenhaus Schwaz.