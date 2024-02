Auto-Anmeldung: Keiner zuständig für Datenleck

Dann trudelte aus heiterem Himmel doch vom Bundesrechenzentrum eine Stellungnahme bei dem Unternehmensberater ein. Der Inhalt des Schreibens lässt S. aber noch ratloser als am Ausgangspunkt seiner Behörden-Odyssee zurück: „Ich bin in höchstem Maße verwirrt. Denn diese speziellen Wiener Experten verweisen mich wiederum in einem amtlichen und hochoffiziellen Schreiben, das am Freitag bei mir eintrudelte, an Stellen wie die Landespolizeidirektion, Magistrate und letztendlich zurück an das Verkehrsministerium!“