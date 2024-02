Frau in Wien von Ex-Partner wochenlang verfolgt

Weiterer Einsatz: Mann wurde handgreiflich

Auch ein Einsatz in einer Wohnung in der Brigittenau endete mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot, der Beschuldigte (54) befand sich am Sonntag aber in Polizeigewahrsam. Die Polizisten waren wegen eines Streits gerufen worden. Dann stellte sich heraus, dass der Mann seine Lebensgefährtin bedroht und ihr gegenüber auch handgreiflich geworden sein soll. Auch auf die Beamten wollte der erheblich alkoholisierte Rumäne losgehen, was ihm den Vorwurf eines versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt einbrachte.