Freudenau: Expedition in Katakomben des Stroms

Es ist fast totenstill hier unten in den Katakomben. Nur das leise Plätschern eines Mini-Rinnsals, das durch eine Ritze in der dunkelgrauen Katakombe des Donaukraftwerks Freudenau dringt, ist zu vernehmen. „Sonst schießen hier bis zu 500.000 Liter des großen Stroms durch, und in acht Minuten fließt hier so viel Wasser, wie alle Wiener Haushalte pro Jahr verbrauchen“, versichern VERBUND-Chef Michael Strugl und der für die Untere Donau zuständige Werksleiter Heinz-Peter Allmer beim „Krone“-Lokalaugenschein. Wir bewegen uns nahe dem allertiefsten begehbaren Punkt Wiens – denn der Kontrollgang unter der zu wartenden Maschine liegt exakt 129,5 Meter über dem für diese geografischen Daten maßgeblichen Adria-Niveau.