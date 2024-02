Steiermark: Diebes-Duo räumte über 40 Autos aus

Über 40 Diebstähle aus abgestellten Autos lastet die Polizei zwei Rumänen (31 und 32 alt) an, die am Freitag am Grazer Hauptbahnhof festgenommen wurden. Von dort aus sollen sich die Männer zwischen 23. Jänner und 23. Februar per Zug zu ihren Diebestouren in mehrere steirische Bezirke aufgemacht haben. Sie schlugen unter anderem in Bruck, Leoben, Leibnitz sowie auch in Graz zu.