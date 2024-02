Bei Coup in Innsbruck Tresor und Kassa gestohlen

Der Coup ereignete sich in der Nacht auf Samstag. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt in eine Firma in Innsbruck und stahlen einen Tresor sowie die Handkassa. „Im Tresor befanden sich ein Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich, zwei Handys sowie Tankgutscheine mit Wert eines dreistelligen Betrags. In der Handkassa befand sich lediglich ein geringer Bargeldbetrag“, rechnen die Ermittler vor.