Große Schäden durch Einbruchserie in Kärnten

Freitagmittag gelangten unbekannte Täter dann über ein Fenster in ein Haus in Ferlach, wo sie alle Räume durchwühlten und eine größere Menge Schmuck erbeuteten. Der genaue Schaden steht zwar noch nicht fest, die Polizei hat aber Spuren gesichert. Freitagabend brachen schließlich Unbekannte in Villach in ein Büro ein. Sie fanden nichts Wertvolles, richteten aber großen Schaden an.