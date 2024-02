So holen wir künftig Gäste zu uns nach Kärnten

Der Tourismus als Jobgarantie

Landesrat Sebastian Schuschnig war von den Ideen begeistert und brach eine Lanze für das Gewerbe: „Tourismus ist eine geile Branche, das Feuer müssen wir weitergeben. Als Kärntner hat man da eine weltweite Jobgarantie.“ Das bestätigte auch TV-Investor Bernd Hinteregger, der Künstliche Intelligenz (KI) für enorm wichtig für den Tourismus hält; aber in Maßen. „Eine spannende Chance sind auch Badehäuser wie in Millstatt – wir brauchen 20 davon in ganz Kärnten“, so Hinteregger.