Nach den Bienen wird Kärnten digital fit gemacht

Auf der Investorenseite stellt dann Sebastian Fradinger SevenVentures vor, das zur ProSieben-Gruppe gehört. „Fernsehen ist noch immer sehr wirkungsvoll als Werbemittel. Wir bieten Unternehmen zwei Modelle. Für ein Medienpaket geben diese uns entweder einen Anteil an den Umsätzen oder direkt am Unternehmen“, so Fradinger. „Dafür haben sie auch Zugang zu dem größten deutschsprachigen Influencernetzwerk und allen unseren Kanälen.“ Zum Abschluss teasert der bekannte Investor Bernd Hinteregger noch ein eigenes Format in Verbindung mit „2 Minuten 2 Millionen“ für Kärntner Startups an.