Irre Verfolgung: Deutscher ließ sich nicht stoppen

Das Blatt wendete sich, als der völlig demolierte Kastenwagen von einer Polizeistreife in der Karl-Friedrich-Gauß-Straße gefunden wurde - vom Lenker fehlte allerdings jede Spur. „Im Zuge der Erhebungen konnte der vermeintliche Lenker des Kastenwagens ausgemittelt werden.“ Es handelte sich vermeintlich um einen 27-jährigen Deutschen, der in Klagenfurt wohnhaft ist. Der Mann konnte an seiner Adresse angetroffen werden; er wurde von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen. So endete um 23.30 Uhr eine filmreife Verfolgungsjagd glücklicherweise ohne Verletzte. Beim Deutschen wurde eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt...