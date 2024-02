Nachbarin von Mordopfern: „Können nicht tot sein“

Sie hat nicht mehr am Handy abgehoben, auf keine Nachrichten reagiert, auf WhatsApp war sie offline. Und das schon Stunden bevor die Polizei am Freitag um 7 Uhr früh die Tür zur Wohnung Nummer 50 in der Erdbergstraße aufgebrochen hat, nachdem die Mutter von Claudia R. Alarm geschlagen hatte. Sie erreichte ihre Tochter nicht, auch nicht das 13-jährige Enkerl. Und schon gar nicht den Kindesvater der Kleinen. Was die Beamten entdeckten, war die Hölle: Es waren zwei leblose Menschen. Mutter und Tochter. Sie wurden erschlagen.