Alar: „Glaube, dass es sehr viele Stürmer gibt“

Am Tag der Bekanntgabe, als sich ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic zum dritten Mal in seine Karriere das Kreuzband gerissen hat, ist krone.tv bei Deni Alar zu Besuch. Für den 34-Jährigen läuft es aktuell wie am Schnürchen. Aus den letzten acht Spielen gehen zwölf Tore auf das Konto des Torjägers. Über eine mögliche ÖFB-Nominierung kann Alar nur schmunzeln: „Ich glaube, dass es sehr viele Stürmer gibt“.