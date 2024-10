„Viele Umwege – dadurch bin ich gewachsen

„Mein Karriereweg ist nicht immer gerade verlaufen, ich habe viele Umwege genommen“, sagt Conny Hütter hier im Video-Interview, aufgezeichnet am Rande der Sporthilfe Gala: „Aber dadurch bin ich auch gewachsen.“ Was sie außerdem zu ihrem persönlichen Jahr 2024 und die nahende Heim-WM in Saalbach zu sagen hat, sehen und Sie ebenfalls hier im Video (oben).