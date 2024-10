Rainer Pariasek nahm‘s sportlich: Dass er am Donnerstagabend zum ersten Mal seit 23 Jahren nicht die LOTTERIEN Sporthilfe Gala moderierte, kommentiert er im Gespräch mit Michael Fally mit: „Solange ich nicht ganz am Abstellgleis bin ...“ Das Interview in voller Länge gibt‘s hier im Video (oben).